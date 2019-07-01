بالصور.. حريق يُلصق فم المرأة بصدرها لـ 15 عامًا

سمية سليم(صدى):

قضت أمًا فلبينية، الـ 15 عامًا الماضية في حالة صحية حرجة، إذ التصق فمها بصدرها؛ إثر حريق تعرضت له في العمل.

وكانت ليونور نيوسا، تعمل في غرفة التخزين في مكان عملها والمملوءة بالبنزين، فيما كانت هي تحمل شمعة للإنارة، وفجأة اندلع الحريق داخل الغرفة.

هربت الفتاة البالغة من العمر 43 عامًا من الحريق لكنها عانت من حروق مروعة في وجهها وجسدها بعد الحادث الذي وقع في مدينة زامبوانجا في الفلبين في عام 2004.

وأدت الإصابات إلى تقييد حركتها بشدة ولم تتمكن من العثور على عمل دائم منذ وقوع الحادث، كما أنها لم تكن قادرة على تحمل تكاليف عملية جراحية بسيطة نسبيًا.

واختارت عائلتها علاج حروقها في منزلهم؛ لأنهم يخشون ألا يتمكنوا من دفع الفواتير الطبية.