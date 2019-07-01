إيران: سنتراجع عن زيادة تخصيب اليورانيوم في حالة واحدة

طهران(صدى):

كشفت الخارجية الإيرانية، اليوم الإثنين، أنها على استعداد أن تتراجع عن قرار زيادة تخصيب اليورانيوم.

وقالت الخارجية الإيرانية إنها ستتراجع عن قرارها بزيادة تخصيب اليورانيوم في حال نفذت الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق النووي تعهداتها.

وكانت إيران كشفت أنها ستتخطى الحد في تخصيب اليورانيوم بنسبة 3.67% .