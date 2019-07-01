بعد رحيله.. ” فاطيما ” سبب وفاة عزت أبو عوف

القاهرة(صدى):

يبدو أنه بات يشعر بالراحة الآن، بعد أن لحق بعشق حياته التي اعتاد أن تسنده عندما يشعر بالتعب، فحان الآن موعد اللقاء من جديد.

رحل الفنان عزت أبو عوف الذي سقط في دائرة الاشتياق بعد أن رحلت زوجته فاطيما، فبحث عن طرق ومنافذ أخرى للتنفس بدونها، وتزوج مرة ثانية بالفعل إلا أنه فشل وأنهارت قوته في النهاية.

تزوج عزت أبو عوف بعد رحيل فاطيما بسيدة لكي ترعاه عندما بدأت حالته الصحية أن تسوء، ولكنه احتفظ في أركان منزله بصورها وملامحها التي لم تُفارق قلبه وعقله.

أعتقد البعض أن سبب وفاة عزت أبو عوف هو المرض، ولكن نجد أن السبب الحقيقي وراء تدهور صحته سريعًا هو فراق السيدة التي ساندته على مر السنوات، فعندما خانها لم تبيعه بل تمسكت به.

وتدهورت الحالة الصحية للفنان عزت أبو عوف رويدًا رويدًا وأنهارت قوته منذ رحيل ملاذه الأول والأخير، فأصابه المرض وتمكن منه، حتى رحل في صمت.