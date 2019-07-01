النمر: الضغط والسهر ليسوا اصحاب
حذر الدكتور خالد النمر استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، مرضى ضغط الدم من السهر لفترات طويلة في الليل.
وأكد ” النمر ” في تصربحات له، أن مريض الضغط والسهر ليسوا أصحاب.
كما وجه نصيحة إلى الأطباء والمرضى، قائلًا ” ليس لزامًا أن كل ارتفاع في إنزيمات القلب يقتضي وجود جلطة.. بل يترك القرار للطبيب المختص ” .
كما أشار إلى أن المرجع الرئيسي للتشخيص هو المريض نفسه حتى في الطب الحديث، من خلال تاريخه المرضي وفحصه السريري وليس التحاليل والإشاعات مهما بلغ تطورها.
العلومي[ عدد التعليقات: 207 ] نشر منذ 3 ساعات
شكرا للدكتور خالد النمر
ماقصرت نصائح رائعه ومفيده
انت نجم في سماء الوطن
بارك الله فيك وفي كل محب للوطن الغالي
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 41431 ] نشر منذ 3 ساعات
الله يشفي كل مريض
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 76790 ] نشر منذ 3 ساعات
شكراً يادكتور على المعلومات الطيبه ..