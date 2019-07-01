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النمر: الضغط والسهر ليسوا اصحاب

النمر: الضغط والسهر ليسوا اصحاب
علي القحطاني(صدى):

حذر الدكتور خالد النمر استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، مرضى ضغط الدم من السهر لفترات طويلة في الليل.

وأكد ” النمر ” في تصربحات له، أن مريض الضغط والسهر ليسوا أصحاب.

كما وجه نصيحة إلى الأطباء والمرضى، قائلًا ” ليس لزامًا أن كل ارتفاع في إنزيمات القلب يقتضي وجود جلطة.. بل يترك القرار للطبيب المختص ” .

كما أشار إلى أن المرجع الرئيسي للتشخيص هو المريض نفسه حتى في الطب الحديث، من خلال تاريخه المرضي وفحصه السريري وليس التحاليل والإشاعات مهما بلغ تطورها.


3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 207 ] نشر منذ 3 ساعات

شكرا للدكتور خالد النمر
ماقصرت نصائح رائعه ومفيده
انت نجم في سماء الوطن
بارك الله فيك وفي كل محب للوطن الغالي

[ عدد التعليقات: 76790 ] نشر منذ 3 ساعات

شكراً يادكتور على المعلومات الطيبه ..

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