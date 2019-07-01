التفاصيل الكاملة لواقعة هجوم وسحل العرب في كازاخستان

أستانا(صدى):

على خلفية تعرُّض عمال عرب إلى هجوم وضرب مبرح من قبل كازاخستانيين، ترصد ” صدى ” تفاصيل القصة.

قبل بضعة أيام، نشر موظف لبناني يُدعى إيلي داوود ويعمل في شركة مقاولات بكازاخستان، صورة له مع زميلته في العمل وهي كازاخستانية الجنسية.

وتسببت هذه الصورة في ثورة غضب من قبل الكازاخستانيين، إذ انتشرت على نحو واسع بين السكان والعمال المحليين العاملين في الشركة، والذي اعتبروه مسيئة ومهينة لهم.

لذلك توجه الكازاخستنايين إلى المخيم الذي يوجد فيه العمال والموظفون العرب وهم من الجنسيات الفلسطينية والأردنية واللبنانية، حيث قاموا بالاعتداء بالضرب والركل المبرح والسحل.

دبلوماسيًا، أجرى وزير الدفاع اللبناني اتصالاً بنظيره الكازاخستاني، ليعبر عن استنكار لبنان للحادث الذي شهدته كازاخستان، واستهدف لبنانيين وعدداً من العرب، مطالبًا بأخذ جميع الإجراءات لحماية الجالية اللبنانية في كازاخستان، كما اطمأن على حالة اللبنانيين الذين أصيبوا في الهجوم.

أما الحكومة الأردنية فقد طالبت من نظيرتها الكازاخستانية، توضيح حقيقة الحادثة وإعلان أسبابها للرأي العام، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية رعاياها.

وقامت السلطات المحلية الكازاخستانية، بنقل عدد كبير من العمال والموظفين العرب إلى منطقة تبعد 400 كم عن موقع الحادث، و تم تأمينهم في فندق يخضع للحماية الأمنية.