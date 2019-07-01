قائد نيجيريا: المنتخب يحاول استعادة إيقاعه بعد الخسارة أمام ” مدغشقر “

نواف السالم(صدى):

أعرب ‬‬قائد منتخب نيجيريا جون أوبي ميكل، عن خوفه من انتقادات الفريق الذي يواجه صعوبات في استعادة إيقاعه بعد الخسارة المفاجئة 0-2 أمس الأحد، أمام مدغشقر في بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم.

وتحتل نيجيريا المركز الثاني في المجموعة الثانية، وتواجه احتمال اللعب أمام غانا القوية في دور الـ16 في البطولة المقامة حالياً في مصر.

وقال قائد منتخب: “ من الواضح أن الانتقادات ستأتي من جمهورنا الذي نحبه، لكن هذه هي كرة قدم ويجب أن تتعرض لانتقادات، يجب أن نتقبل النقد ونتحسن “.

وأضاف: “ لم نلعب بشكل جيد وأعتقد أننا في البطولة لم نظهر بشكل طيب حتى الآن، انتصرنا مرتين وخسرنا مرة واحدة، من الأفضل أن تحدث هذه الهزيمة الآن عن أدوار خروج المغلوب، أصبحنا ندرك الآن كفريق ضرورة تحسين مستوانا وضرورة أن نبذل جهداً أكبر “.