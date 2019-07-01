مستشفى الملك فيصل التخصصي يعلن عن فرص تدريبية ووظيفية في قطاع التمريض

فاطمة المالكي(صدى):

أعلن قطاع التمريض بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، عن استكمال إطلاق برنامج تدريب السنة الامتياز للسعوديين والسعوديات والذي سيعقد يوم الأربعاء 7 ذو القعدة 1440ه الموافق 10 يوليو 2012م إثر توفر مقاعد إضافية في البرنامج.

وأوضح أن البرنامج مخصص لطلاب وطالبات التمريض السعوديين الذين يرغبون في إتمام سنة، والامتياز في بيئة تعليمية وعملية ذات مهنية عالية، كما أن باب القبول مفتوح لجميع طلاب وطالبات التمريض من الكليات الحكومية أو الخاصة على حد سواء، والبرنامج التدريبي يقام في جميع مواقع مستشفى الملك فيصل التخصصي بمدينة الرياض (المستشفى الرئيسي – مركز الملك عبدالله للأورام وأمراض الكبد – مركزالملك فهد الوطني لأورام الأطفال)، ويتميز البرنامج بتنوع وسائل التعليم وطرق التدريب والتقييم المستمر. . يعتبر البرنامج بوابة توظيف مباشرة لمن يرغب في الالتحاق بمستشفى الملك فيصل التخصصي ضمن الطاقم التمريضي بعد إتمام سنة الامتياز، و مدة البرنامج سنة ويبدأ من تاريخ 25 أغسطس 2019م، فيما سيتم استلام الطلبات متبوعة بالمقابلات الشخصية فورا يوم الأربعاء 7 ذو القعدة 1440ه إذا توافرت شروط ومتطلبات الالتحاق بالبرنامج.

وأشار إلى أن المتطلبات هي: أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، آن يكمل المتقدم جميع سنوات ومراحل (مستويات الدراسة الأكاديمية، ألا يقل المعدل عن ( 3 من 5) أو (2.4 من 4)، إحضار نسخه من السيرة الذاتية باللغة الإنجليزية والهوية الوطنية ونسخة حديثة من السجل الأكاديمي باللغة الإنجليزية، وبعد استيفاء جمع المستندات المطلوبة والمقابلات الشخصية يوم الأربعاء، سيجري التالي: . اختبار تحديد مستوى اللغة الإنجليزية بما لايقل عن المستوى الرابع، اجتياز متطلبات الفحص الطبي.

كما أعلن قطاع التمريض بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض عن استكمال إطلاق برنامج التوظيف للسعوديين والسعوديات والمخصص لبرنامج تمريض غرف العمليات الذي سيعقد يوم الأربعاء 7 ذو القعدة 1440 ه الموافق 10 يوليو 2019م إثر توفر مقاعد إضافية.

وعن معلومات البرنامج، أشارإلى أنه سيتم استقبال وتسجيل المتقدمين يوم الأربعاء من الساعة 8 صباحا وحتى 10 صباحا ثم جرى المقابلات الشخصية طوال اليوم، و البرنامج مخصص للممرضين والممرضات السعوديين الراغبين بالانتقال إلى بيئة غرف العمليات لتطوير مهارات جديدة، موصى به للممرضين والممرضات ذوي الخبرة الجراحية. . البرنامج برعاية مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض، يشرف عليه (Association of Peri – Operative Registered Nurses ( AORN ، يحصل الخريج على شهادة (101 AORN Perioperative ) عند إتمام البرنامج بنجاح، مدة البرنامج سنة ويبدأ في شهر أكتوبر 2019م.

وأوضح أن المتطلبات هي: أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، أن يكون حاصلا على شهادة البكالوريوس في تخصص التمريض، الأفضلية لمن لديه خبرة في مجال الجراحة. . ألا يقل المعدل عن 3.5 من 5، أن يجتاز اختبار تحديد مستوى اللغة الإنجليزية بما لايقل عن المستوى الخامس، أن تكون لديه الرغبة للدراسة طوال فترة البرنامج، أن يعمل في قسم غرف العمليات في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بعد إكمال البرنامج بنجاح لمدة سنتين على الأقل، الالتزام بعدم طلب إجازة خلال فترة 6 أشهر الأولى من بداية البرنامج، امتلاك لابتوب شخصی ومهارات جيدة في استخدام الحاسب الآلي، إحضار نسخة من السيرة الذاتية، إحضار بطاقة سارية لهيئة التخصصات الصحية، إحضار نسخ من الشهادات العلمية والعملية.