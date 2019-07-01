النساء صاحبات ” جسم التفاحة ” في خطر

أميرة خالد(صدى):

تقع السيدات صاحبات ” جسم التفاحة ” وهن اللواتي يعانين من تراكم الدهون في منطقة البطن، في خطر شديد جدًا، إذ تلاحقهم إمكانية الإصابة بأمراض القلب.

وأكدت دراسة جديدة أن النساء صاحبات جسم التفاحة، يواجهن خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية؛ ويعود ذلك إلى تخزين الدهون حول أعضاء رئيسية مثل الكبد والبنكرياس.

وأوضح علماء كلية ” ألبرن أينشتاين ” للطب في نيويورك وهم القائمين على الدراسة، أن هذه الدهون تُطلق مواد كيميائية ضارة في الدم ما يسبب أمراض القلب، فيما أشارت الدراسة إلى أن وجود نسبة أعلى من الدهون في الساقين يمكن أن يحمي النساء من أمراض القلب.