خادمة تحرق منزل كفيلتها بعد أن رفضت السماح لها بالاتصال بأهلها

المنامة(صدى):

قررت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى في البحرين، اليوم الإثنين، حبس خادمة تحمل الجنسية الكينية لمدة سنة؛ بتهمة إشعال النار في منزل كفيلتها التي رفضت السماح لها بالاتصال بأهلها.

وأبلغت مواطنة بحرينية مركز شرطة المحرق، بأنها كانت تجلس في غرفتها وشاهدت دخانًا يتسلل إلى الغرفة، وعندما خرجت لتستطلع الأمر، اكتشفت أن الدخان صادر من غرفة ابنتها، واكتشفت أن الخادمة الكينية التي تعمل لديها قد هربت من المنزل.

وبالبحث عن الخادمة البالغة من العمر 24 عامًا، تم القبض عليها وتبين أنها مفتعلة الحريق في المنزل، حيث اعترفت المتهمة في التحقيقات بأنها توجهت إلى كفيلتها في يوم الواقعة وطلبت منها أن تسلمها رواتبها، وأن تسمح لها بالاتصال بأهلها، إلا أن كفيلتها رفضت إعطاءها الهاتف، وطلبت منها انتظار حضور زوجها.