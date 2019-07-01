تمشيط الجسم ..طريقة جديدة تحارب الشيخوخة وتستخدمها بيونسيه

أميرة خالد(صدى):

انتشرت طريقة جديدة لتدليك الجسم تسمى ” تمشيط الجسم ” ، وهي بديلًا لما يُعرف بـ تفريش الجسم.

وكشفت صحيفة الديلي ميل البريطانية أن هناك توجه بين النجمات مثل بيونسيه وميغان ماركل لاستخدام تلك الطريقة للعناية بالبشرة.

وتعتمد طريقة تمشيط الجسم على استخدام شظية أسنان حادة من اليشم، والتي تساعد على علاج السيلوليت واحتباس الماء والجفاف وكذلك النتوءات الحمراء الصغيرة القريبة من بعضها التي تظهر على الذراعين العلويين.

كما تساعد على تعزيز التصريف اللمفاوي، وبالتالي إخراج السموم من الجسم، وهو ما يساعد النساء في الحفاظ على رشاقتهن وحيويتهن بشكل كبير.

وقالت أخصائية الطب الصيني، كاتي بريندل،وهي التي أدخلت طريقة ” تمشيط الجسم ” العلاجية إلى المملكة المتحدة، إنها طريقة تمنح الجسم وهجًا طبيعيًا مناهضًا لآثار الشيخوخة.