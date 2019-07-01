بالفيديو.. ” إنقاذ مرضى السرطان ” أبرز فوائد التبرع بالصفائح الدموية

علي القحطاني(صدى):

كشف مستشفى الملك فيصل التخصصي، أهمية التبرع بالصفائح الدموية، وذلك ضمن حملة توعوية تسعى من خلالها للتثقيف الصحي.

وأوضح المستشفى في مقطع فيديو نشره على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، أن مرضى السرطان هم الأكثر احتياجًا للصفائح الدموية، لما ينتج عن هذا المرض الخبيث من تكسير لهذه الصفائح في دم المريض.

وأضاف في الفيديو التوعوي أن نقص الصفائح الدموية يُسبب النزيف دون سبب أو لأسباب بسيطة جدًا مثل العطس، لافتًا إلى أن مرضى السرطان يحتاجون إلى الصفائح الدموية بشكل يومي قد تصل جرعة أو جرعتين أو ثلاث جرعات، ما يؤكد على مدى أهميتها.

ولفت المستشفى إلى أنه لا يمكن الحصول على هذه الصفائح إلا من خلال التبرع بالدم فقط، فهي جزء منه ويتم استخراجها عن طريق جهاز يفصل مكونات الدم أثناء عملية التبرع.

واستكمل أن التبرع بالصفائح الدموية له فوائد عديدة للجسم منها ” تجديد الدورة الدموية، تجديد الخلايا الجذعية، خفض نسبة الهيموجلوبين، وخفض ضغط الدم ” ، إذ يُعطي المتبرع الواحد من جرعة إلى جرعتين.

الصفائح الدموية هي جزء من الدم، ويتم تكوينه في نخاع العظم، وتتمثل وظيفتها الأساسية في وقف النزيف الذي يعاني منه المرضى.

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