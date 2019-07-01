” الأهلي إسناد ” تعلن عن 60 وظيفة شاغرة في 32 مدينة بالمملكة
فتحت شركة الأهلي إسناد، باب التقديم على 60 وظيفة شاغرة للرجال في 32 مدينة بالمملكة، وذلك عبر موقعها الإلكتروني “بوابة التوظيف”.
وأوضحت الشركة أن الوظائف متاحة لحملة الثانوية العامة، كالتالي:
1- موظف مبيعات التمويل العقاري RF Sales Representative ” 50 وظيفة ” :
ويُشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، حاصل على شهادة الثانوية العامة فما دون، ويكون عمره ما بين 21 إلى 35 سنة، ويتمثل العمل في ” ميداني ومكتبي، زيارات يومية للمكاتب العقارية، انشاء تقرير يومي بالزيارات اليومية، القدرة على التعامل مع العملاء، وتكوين علاقات مع الجهات العقارية ” .
2- مسؤول تنفيذي المبيعات التمويل العقاري RF Senior Executive Sales ” 10 وظائف ” :
ويُشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، حاصل على شهادة الدبلوم مع خبرة لا تقل عن سنتين في مجال التمويل العقاري، والعمر ما بين 21 إلى 35 سنة، ويتمثل العمل في ” ميداني ومكتبي، زيارات يومية للمكاتب العقارية، انشاء تقرير يومي بالزيارات اليومية، القدرة على التعامل مع العملاء، وتكوين علاقات مع الجهات العقارية مع خبرة في التمويل العقاري لاتقل عن سنتين ” .
كما أشارت إلى أن العمل متوافر في مدن:
1- ينبع.
2- تبوك.
3- سكاكا.
4- نجران.
5- المدينة المنورة.
6- الجوف.
7- جازان.
8- جدة.
9- حفر الباطن.
10- الدوادمي.
11- عرعر.
12- الخرج.
13- الباحة.
14- أبها.
15- رابغ.
16- المجمعة.
17- الخفجي.
18- رفحاء.
19- النعيريه.
20- القريات.
21- الرياض.
22- عنيزة.
23- الخبر.
24- خميس مشيط.
25- الجبيل.
26- حائل.
27- الدمام.
28- بريدة.
29- الأحساء.
30- المجمعة.
31- الجبيل الصناعية.
32- المجاردة.
والتقديم متاح الآن بدءً من اليوم الإثنين بتاريخ 2019/07/01م وينتهي في 2019/10/01م، وذلك من خلال الرابط التالي ” مع التأكد من وجود مسمى المدينة المراد التقدم بها ” :
1- موظف مبيعات التمويل العقاري (RF Sales Representative) (العدد 25 وظيفة – الجزء الأول) من هنـــــــا .
2- موظف مبيعات التمويل العقاري (RF Sales Representative) (العدد 25 وظيفة – الجزء الثاني) من هنـــــــا .
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