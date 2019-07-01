” الأهلي إسناد ” تعلن عن 60 وظيفة شاغرة في 32 مدينة بالمملكة

فاطمة المالكي(صدى):

فتحت شركة الأهلي إسناد، باب التقديم على 60 وظيفة شاغرة للرجال في 32 مدينة بالمملكة، وذلك عبر موقعها الإلكتروني “بوابة التوظيف”.

وأوضحت الشركة أن الوظائف متاحة لحملة الثانوية العامة، كالتالي:

1- موظف مبيعات التمويل العقاري RF Sales Representative ” 50 وظيفة ” :

ويُشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، حاصل على شهادة الثانوية العامة فما دون، ويكون عمره ما بين 21 إلى 35 سنة، ويتمثل العمل في ” ميداني ومكتبي، زيارات يومية للمكاتب العقارية، انشاء تقرير يومي بالزيارات اليومية، القدرة على التعامل مع العملاء، وتكوين علاقات مع الجهات العقارية ” .

2- مسؤول تنفيذي المبيعات التمويل العقاري RF Senior Executive Sales ” 10 وظائف ” :

ويُشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، حاصل على شهادة الدبلوم مع خبرة لا تقل عن سنتين في مجال التمويل العقاري، والعمر ما بين 21 إلى 35 سنة، ويتمثل العمل في ” ميداني ومكتبي، زيارات يومية للمكاتب العقارية، انشاء تقرير يومي بالزيارات اليومية، القدرة على التعامل مع العملاء، وتكوين علاقات مع الجهات العقارية مع خبرة في التمويل العقاري لاتقل عن سنتين ” .

كما أشارت إلى أن العمل متوافر في مدن:

1- ينبع.

2- تبوك.

3- سكاكا.

4- نجران.

5- المدينة المنورة.

6- الجوف.

7- جازان.

8- جدة.

9- حفر الباطن.

10- الدوادمي.

11- عرعر.

12- الخرج.

13- الباحة.

14- أبها.

15- رابغ.

16- المجمعة.

17- الخفجي.

18- رفحاء.

19- النعيريه.

20- القريات.

21- الرياض.

22- عنيزة.

23- الخبر.

24- خميس مشيط.

25- الجبيل.

26- حائل.

27- الدمام.

28- بريدة.

29- الأحساء.

30- المجمعة.

31- الجبيل الصناعية.

32- المجاردة.

والتقديم متاح الآن بدءً من اليوم الإثنين بتاريخ 2019/07/01م وينتهي في 2019/10/01م، وذلك من خلال الرابط التالي ” مع التأكد من وجود مسمى المدينة المراد التقدم بها ” :

1- موظف مبيعات التمويل العقاري (RF Sales Representative) (العدد 25 وظيفة – الجزء الأول) من هنـــــــا .

2- موظف مبيعات التمويل العقاري (RF Sales Representative) (العدد 25 وظيفة – الجزء الثاني) من هنـــــــا .