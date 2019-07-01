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” الأهلي إسناد ” تعلن عن 60 وظيفة شاغرة في 32 مدينة بالمملكة

” الأهلي إسناد ” تعلن عن 60 وظيفة شاغرة في 32 مدينة بالمملكة
فاطمة المالكي(صدى):

فتحت شركة الأهلي إسناد، باب التقديم على 60 وظيفة شاغرة للرجال في 32 مدينة بالمملكة، وذلك عبر موقعها الإلكتروني “بوابة التوظيف”.

وأوضحت الشركة أن الوظائف متاحة لحملة الثانوية العامة، كالتالي:

1- موظف مبيعات التمويل العقاري RF Sales Representative ” 50 وظيفة ” :
ويُشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، حاصل على شهادة الثانوية العامة فما دون، ويكون عمره ما بين 21 إلى 35 سنة، ويتمثل العمل في ” ميداني ومكتبي، زيارات يومية للمكاتب العقارية، انشاء تقرير يومي بالزيارات اليومية، القدرة على التعامل مع العملاء، وتكوين علاقات مع الجهات العقارية ” .

2- مسؤول تنفيذي المبيعات التمويل العقاري RF Senior Executive Sales ” 10 وظائف ” :
ويُشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، حاصل على شهادة الدبلوم مع خبرة لا تقل عن سنتين في مجال التمويل العقاري، والعمر ما بين 21 إلى 35 سنة، ويتمثل العمل في ” ميداني ومكتبي، زيارات يومية للمكاتب العقارية، انشاء تقرير يومي بالزيارات اليومية، القدرة على التعامل مع العملاء، وتكوين علاقات مع الجهات العقارية مع خبرة في التمويل العقاري لاتقل عن سنتين ” .

كما أشارت إلى أن العمل متوافر في مدن:
1- ينبع.
2- تبوك.
3- سكاكا.
4- نجران.
5- المدينة المنورة.
6- الجوف.
7- جازان.
8- جدة.
9- حفر الباطن.
10- الدوادمي.
11- عرعر.
12- الخرج.
13- الباحة.
14- أبها.
15- رابغ.
16- المجمعة.
17- الخفجي.
18- رفحاء.
19- النعيريه.
20- القريات.
21- الرياض.
22- عنيزة.
23- الخبر.
24- خميس مشيط.
25- الجبيل.
26- حائل.
27- الدمام.
28- بريدة.
29- الأحساء.
30- المجمعة.
31- الجبيل الصناعية.
32- المجاردة.

والتقديم متاح الآن بدءً من اليوم الإثنين بتاريخ 2019/07/01م وينتهي في 2019/10/01م، وذلك من خلال الرابط التالي ” مع التأكد من وجود مسمى المدينة المراد التقدم بها ” :
1- موظف مبيعات التمويل العقاري (RF Sales Representative) (العدد 25 وظيفة – الجزء الأول) من هنـــــــا .

2- موظف مبيعات التمويل العقاري (RF Sales Representative) (العدد 25 وظيفة – الجزء الثاني) من هنـــــــا .


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