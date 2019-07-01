مدير يقتل موظف لديه في رحلة صيد

أبو ظبي(صدى):

قرت محكمة النقض أبوظبي بمعاقبة مدير ” آسيوي ” ، متهم بقتل موظف لديه بالحبس 10 سنوات، وإلزامه بأدائه الدية الشرعية المقدرة بـ200 ألف درهم لأولياء الدم، وذلك لقيامه بتدبير جريمة القتل وإغراق المجني عليه، أثناء قيامهما برحلة صيد.

وكان المتهم الأول ” المدير ” تربطه علاقة صداقة بالمجني عليه في موطنهما، إلا أنها اعترتها خلافات، تمثلت في مرافقة المجني عليه صديقة المتهم الأول، ما دعاه إلى تكليفه بأعمال ليست ضمن عمله، ما دعا المجني عليه إلى رفضها ونتج عنه قيام العمال والموظفين بالسخرية من المدير وعدم طاعته، فعزم على التخلص منه.

ورتب المتهم للخروج مع المجني عليه في رحلة لصيد الأسماك، لعلمه المسبق بأن المجني عليه لا يجيد السباحة، وقام مسبقاً بمعاينة المكان محل الجريمة ووجد به منطقة منحدرة يمكن استغلالها في التخلص من المجني عليه.

وقام المتهم الأول ” المدير “، باصطحاب موظفين ” المتهمان الثاني والثالث ” مع المجني عليه خلال الرحلة، لإبعاد الشبهة عن نفسه، إلا أنه فوجئ بأشخاص آخرين في المكان وفشل في تنفيذ جريمته، ثم قام بتكرار المحاولة مرة أخرى ، مصمماً على تنفيذ قراره بقتل المجني عليه.

ونجح المتهم في جعل المجني عليه يغيب عن الوعي نتيجة تناول كميات كبيرة من الخمور، ليتمكن من قتله، ولا يستطيع مقاومته أثناء دفعه في الماء لإغراقه