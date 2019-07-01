الأردن وفلسطين يدينان افتتاح ” نفق إسرائيلي ” بالقدس

وكالات(صدى):

أدانت الأردن وفلسطين والجامعة العربية، اليوم الاثنين، افتتاح إسرائيل ما قالت إنه ” موقع أثري ” في مدينة القدس المحتلة.

وافتتحت منظمة إسرائيلية مرتبطة بالمستوطنين الأحد ما قالت إنه ” موقعاً أثرياً ” في القدس الشرقية المحتلة بحضور مسؤولين أمريكيين كبار، في خطوة جديدة تثير غضب الفلسطينيين، وفقًا لقناة العربية.

وأوضح أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وكبير المفاوضين صائب عريقات، أن الموقع الأثري المرتبط بالمستوطنات الذي افتتح الأحد في القدس الشرقية ” كذبة كبيرة ” ، مؤكدًا أن الخطة الأمريكية المرتقبة إنما هي ” مشروع مجلس المستوطنات الإسرائيلي “.

وقال عريقات ” ما حدث في النفق كذبة كبيرة بدأت بها حركة العاد اليمينية المتطرفة قبل عشرين عاماً “.

وأضاف ” هذه الكذبة بنيت على أكاذيب لا علاقة لها باليهودية ولا بالإسلام ولا بالمسيحية “.