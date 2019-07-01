تعليم رجال ألمع يوفر وظائف شاغرة للجنسين

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت إدارة ‫التعليم في محافظة رجال ألمع، عن‬ توفر 8 وظائف شاغرة للرجال والنساء.

وأوضحت أن الوظائف على فئة بند العمال وعددها فئة (أ) و وظائف بالمرتبة (31) بند المستخدمين، علماً بأن أربع من الوظائف تكون متلازمة (زوج وزوجته).

واشترطت أن يكون المتقدم المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، التسجيل في برنامج (ساعد) التابع لوزارة الخدمة المدنية، ألا يقل العمر عن 25 سنة، إرفاق ما يثبت السكن في محافظة رجال ألمع، ألا يكون من أصحاب السوابق، ألا يكون لديهم راتب تقاعدي، سيتم إلغاء أي طلب إذا ثبت عدم صحة البيانات المدخلة.

وأشارت إلى أنه سيتم إبلاغ المتقدم برسالة نصية في حالة الترشيح لحضور المقابلة الشخصية بعد تحديد موعد المقابلة من قبل اللجنة.

وأكدت أن التقديم متاح الآن وينتهي يوم السبت بتاريخ 1440/11/03هـ، وذلك من خلال الرابط التالي هنــــــا .