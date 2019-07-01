علي القحطاني(صدى):

أعلنت منصة ” أبشر ” ، عن إضافة 3 مناطق جديدة لخدمة الاعتراض الإلكتروني على المخالفات المرورية.

وأوضحت أن المناطق المضافة هي: المنطقة الشرقية ومنطقة تبوك ومنطقة الجوف، إذ ارتفع عدد المناطق المتوفرة فيها الخدمة حتى الآن إلى 11 منطقة.

والخدمة مطبقة في: الحدود الشمالية وحائل والقصيم ونجران وعسير والمدينة والباحة وجازان، الشرقية، تبوك، الجوف .

وأفادت بأنه سيتم تطبيق الخدمة على مناطق المملكة تباعاً، وأنها خاصة بالمخالفات المسجلة من رجال المرور، وعن طريق الموقع فقط.