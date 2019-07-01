سما المصري تكشف حقيقة طردها من استاد القاهرة بسبب ملابسها المثيرة

القاهرة(صدى):

ظهرت الفنانة سما المصري في مباراة كرة القدم التي جمعت بين مصر وأوغندا في بطولة أمم أفريقيا، بإطلالة رياضية ولكنها مثيرة وجريئة للغاية.

وانتشرت شائعات كثيرة تزعم بأن الأمن طردها بسبب ملابسها المثيرة وذلك بعد إنتشار صورة أثناء تحدث رجل أمن معها، ولكن تبين بعد ذلك أنه كان يساعدها لتغيير مكانها.

وردت سما على هذه الشائعات قائلة: ” ياجماعة أنا في الاستاد والله واللعيبة أهم، الناس اللي بتقول أنا اطردت مانا قاعدة مرزوعة أهو ” .

وأضافت :” مين الحيوان اللي بيقول إني مشيت من الماتش ما أنا جوه أهو والماتش هيبتدي… نبطل هري والنبي… الماتش نار ” .