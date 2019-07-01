الأمير سطام بن خالد يعلق على فيديو رهف القنون: ” خسرت دينها ووطنها “

عادل الحربي(صدى):

نشر الأمير سطام بن خالد، اليوم الإثنين، فيديو للهاربة رهف القنون والتي طلبت اللجوء إلى كندا.

وعلق” بن خالد ” على الفيديو الذي نشره عبر ” تويتر ” قائلا : ” أين الذين دافعوا عنها ؟أين الذين قالوا تبحث عن حريتها ؟هل هذه هي الحريه التي يبحثون عنها ؟ “.

وتابع: ” هل رفض الأهل للإنحلال الأخلاقي والسلوكي أصبح تشدد ؟هل خوف الأب والأم على أبنائهم أصبح تشدد ؟ “.

واختتم تغريدته: ” بالنهايه خسرت دينها ووطنها وأهلها لتصبح سلعة مصيرها الشارع عند الإنتهاء منها “.

وأثارت رهف استنكار المواطنين من خلال هذا الفيديو الذي لمحت فيه إلى أنها على علاقة بـ صديقها.

وقالت ” رهف ” عن سبب هروبها: إنها تخشى من أهلها، قائلة : ” إذا جلست عندهم كم شهر بنقتل. ”