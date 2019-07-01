الأمير سطام بن خالد يعلق على فيديو رهف القنون: ” خسرت دينها ووطنها “
نشر الأمير سطام بن خالد، اليوم الإثنين، فيديو للهاربة رهف القنون والتي طلبت اللجوء إلى كندا.
وعلق” بن خالد ” على الفيديو الذي نشره عبر ” تويتر ” قائلا : ” أين الذين دافعوا عنها ؟أين الذين قالوا تبحث عن حريتها ؟هل هذه هي الحريه التي يبحثون عنها ؟ “.
وتابع: ” هل رفض الأهل للإنحلال الأخلاقي والسلوكي أصبح تشدد ؟هل خوف الأب والأم على أبنائهم أصبح تشدد ؟ “.
واختتم تغريدته: ” بالنهايه خسرت دينها ووطنها وأهلها لتصبح سلعة مصيرها الشارع عند الإنتهاء منها “.
وأثارت رهف استنكار المواطنين من خلال هذا الفيديو الذي لمحت فيه إلى أنها على علاقة بـ صديقها.
وقالت ” رهف ” عن سبب هروبها: إنها تخشى من أهلها، قائلة : ” إذا جلست عندهم كم شهر بنقتل. ”
ظافر البارقي[ عدد التعليقات: 209 ] نشر منذ 8 ساعات
يتزوجون اربع وثلاث ويقولون الشرع يقول
ويهملون تربية عيالهم …فهل هذا دين وعقل ؟؟
Reem[ عدد التعليقات: 55 ] نشر منذ 6 ساعات
قلتها يتزوجون يعني علاقة جادة مو كل ليله مع واحد ..واخرتها امراض وبلاوة الله يكفينا الشر
قاسم[ عدد التعليقات: 393 ] نشر منذ 8 ساعات
العنف وتفكك الاسره من اكبر مداخل الشيطان
انتبهوا
تجملوا وتحملوا
qlq[ عدد التعليقات: 5291 ] نشر منذ 7 ساعات
…
اللهم لا شماتة
عنتر فاضي جيبه[ عدد التعليقات: 1229 ] نشر منذ 6 ساعات
الله لا يبلانا ويستر على بناتنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن ..
احمدمحمد[ عدد التعليقات: 7605 ] نشر منذ 6 ساعات
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 76790 ] نشر منذ 6 ساعات
الله يكفينا الشر ,,
سالم[ عدد التعليقات: 6 ] نشر منذ 5 ساعات
ثـقـوا أيام وليالٍ وستعود نادمة اتركوها وانسوها فحين تنسوها تقول أين هم عني
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 49686 ] نشر منذ 6 ساعات
الله لايردها
رهف هذي خبث وتم نفثه من البلد
بلدنا طاهر ولا يقبل الخبث.
سالم[ عدد التعليقات: 5 ] نشر منذ 5 ساعات
ثـقـوا أيام وليالٍ وستعود نادمة اتركوها وانسوها فحين تنسوها تقول أين هم عني
عبدالكريم[ عدد التعليقات: 48 ] نشر منذ 5 ساعات
اولا نسال الله السلامه والهدايه لابنائنا وبناتنتا انا ضد تحميل الابوين المسؤلية كامله لان الوضع اصبح متغير خاصه بوجود التقنية مثل الجوالات ومابداخلها من شرور وانترنت مفتوح علي الكل ومسلسات وقنوات هابطه كل هذه الاشياء اثرت علي سلوك الابناء وعلي افكارهم فبلدنا للاسف مستهدف من جهات خارجية تستهدف المراهقين وتشككهم في ثقافتهم وفي دينهم بدعوي الحريه وللاسف هناك من ابناء الوطن المتاثرين بالثقافة الغربيه اصبح بوق وخنجر مسموم في جسد امته ورهف وغيرها هم احدي ضحايا هذه الشبكات التي تحرض الفتيات علي الهرب وعلي التمرد علي اهلهم
محمد[ عدد التعليقات: 3000 ] نشر منذ 5 ساعات
فضحت نفسها راحت هناك تدور الخناث ومحد معبرها وبالاخير زبائنها المشردين
عبدالكريم[ عدد التعليقات: 48 ] نشر منذ 5 ساعات
انا ابي ا علق علي مسالة العنف الي مركزين عليها انا اراهن ان نسبة العنف الاسري في السعودية لاتتجاوز 2 في المئة مقارنة بالدول الاخري فمثلا وهذا الكلام بامكانكم التاكد منه حيث نشرت القناة الالمانية العربيه تقرير يفيد بانه كل ساعه تقتل امراءه في البرازيل علي يد زوجها اوصديقا وفي روسيا تقتل عشرين الف امراءة كل سنه وفي امريكا حوادث العنف الاسري بلغت في ازدياد مخيف لذلك الحمد لله الي الان وضعنا لايقارن مع هذه الدول المتقدمه التي تدي انها ترعي حقوق المراءه
طير الهوى[ عدد التعليقات: 244 ] نشر منذ 4 ساعات
يادافع البلا
الله يصبر ابويها
مروان[ عدد التعليقات: 207 ] نشر منذ 4 ساعات
العنف ليس دائما بالضرب
العنف باللسان والشك والغيره والتفرقه بين الابناء
نافع الروقي[ عدد التعليقات: 193 ] نشر منذ 4 ساعات
يتزوجون بالاربع وناسيين عيالهم
هل هذا من العدل والعقل ؟
خالد الديري[ عدد التعليقات: 193 ] نشر منذ 4 ساعات
قال رسولنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم :
إن الله إذا أحب أهل بيت أدخل عليهم الرفق
بن فهد[ عدد التعليقات: 193 ] نشر منذ 4 ساعات
يتصرمحون في الاستراحات كل ليله ولودخل بيته زعيق وشتم وهمه بس الفراش ويش تتوقعون من عياله يسوون؟
زواوي[ عدد التعليقات: 211 ] نشر منذ 4 ساعات
(لوموا انفسكم)
والله لو طير او قطه حصلت الرعايه والحنان فلن تجدها تغادر وتهرب من المعتني بها بل انها تجلس بجانبه وتبحث عنه .
ليلى[ عدد التعليقات: 209 ] نشر منذ 4 ساعات
ربوا ابناؤكم وهم اطفال على الحب والرفق والتسامح
فهذا سينعكس على شخصياتهم .
وسيكونون رفقاء بكم في الكبر
إبن سمومة[ عدد التعليقات: 6095 ] نشر منذ 3 ساعات
اللهم استرنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض
اللهم اغفر لي ولوالدي ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات
زائر[ عدد التعليقات: 31 ] نشر منذ 1 ساعة
عسى الي بلاها يعافيها ولايبتلينا يمكن عُمل لها شيء
والآن تبغى الحرية تحكحك بالرجال وتلبق به وتتميع بحركات ومتعريه بلباسها
نسأل الله السلامة الله يهديها…
ام فهد[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 1 ساعة
ليتهم قتلوك وارتاح منك هم ماخسروك انتي الخسرتيهم
ابوفهد الحبلاني العنزي[ عدد التعليقات: 2632 ] نشر منذ 59 دقيقة
نسأل الله الهداية لجميع المسلمين ويكفينا شر الفتن
استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم
ولاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم