بالفيديو.. الصحة: معالجة السرطان بالأعشاب لا أساس لها

علي القحطاني(صدى):

كشفت وزارة الصحة، مدى فعالية الأعشاب المنتشرة حول علاج السرطان أو الخلطات التي تفك انسداد الشرايين.

وأكدت الوزارة أن هذه الأعشاب والعلاجات البديلة لا أساس لها من الصحة، موجهة تنبيه إلى مدعي الطب البديل.

ونشرت صحة الشرقية مقطع فيديو على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، يكشف تعرض عدد كبير من المرضى إلى النصب من خلال الطب البديل.

وعلقت ” كثير نسمع بخلطات تفك انسداد الشرايين، أو أعشاب تعالج السرطان وعلاجات مالها أساس من الصحة ولاهي سر مكتوم عن الأطباء ولا شيء .. تنبيه عن مدعي الطب البديل، اتمنى أنه يصل الى كل شخص فيكون سببًا في رفع وعيه و نبذه للإشاعات بإذن الله ” .