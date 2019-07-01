حالة الطقس المتوقعة غدًا الثلاثاء على المملكة

الرياض(صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، التقرير اليومي عن حالة الطقس غدًا الثلاثاء على المملكة.

وتوقعت الهيئة أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الشرقية و الرياض ومنطقة نجران تمتد إلى الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية و كذلك على منطقتي مكة المكرمة و المدينة المنورة.

كما يستمر تأثير العوالق الترابية والأتربة المثارة على المرتفعات الجنوبية الغربية، في حين يتوقع تكون السحب الرعدية على مرتفعات جازان وعسير.