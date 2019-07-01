بيع آخر سيارة شيفروليه كورفيت C7 ستينغراي بـ 10 مليون ريال

أميرة خالد(صدى):

بِيعت آخر سيارة شيفروليه كورفيت C7 ستينغراي، مقابل ثروة صادمة للغاية، وذلك على خلفية الاستعدادا لإطلاق الجيل الثامن والجديدة كلياً من السيارة الرياضية الأمريكية شيفروليه كورفيت C8 2020 التي ستمتلك محرك وسطي يوم 18 يوليو القادم.

يذكر أن سيارة كورفيت مزودة بمحرك أمامي في السوق الأمريكي، وهي عبارة عن سيارة شيفروليه كورفيت Z06 سوداء اللون.

وقد بيعت هذه السيارة في المزاد العلني مقابل مبلغ 2.7 مليون دولار أمريكي أي ما يعادل 10,125,000 ريال سعودي، على الرغم من أن سعر هذا الطراز يبلغ 80,900 دولار أمريكي أي ما يعادل 303,375 ريال سعودي ، وسيعود الفرق الهائل في السعر لصالح الأعمال الخيرية .