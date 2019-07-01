مدير كأس الأمم الأفريقية: أزمة الجماهير انتهت ونستعد لحفل ختام ” أسطوري “

ماجد محمد(صدى):

كشف محمد فضل، مدير بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، أن اللجنة المنظمة أنهت جميع الأمور المتعلقة بالتذاكر في البطولة.

وقال فضل : ” تم حل كل الأمور المتعلقة بالحصول على تذاكر المباريات، هناك تواجد جماهيري قوي في المباريات الأخيرة، والأمور سوف تتحسن في المباريات المقبلة والأدوار النهائية، الملاعب سوف تمتلئ “.

وأضاف: ” هناك تسهيلات عديدة لحضور الجماهير للمباريات، وهذا الأمر لا يخص المصريين فقط لكن الأجانب، على سبيل المثال، تأشيرة دخول مصر من نيجيريا كانت تستغرق شهرا، لكن حاليا الأمر يحتاج لـ4 أيام فقط ” .

وكدشف فضل عن تنظيم حفل ختام ” أسطوري ” ، سيشهد العديد من المفاجآت.