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أساطير البرازيل: ميسي ” كابوس ” كوبا أمريكا

أساطير البرازيل: ميسي ” كابوس ” كوبا أمريكا
نواف السالم(صدى):

يرى عدد من الأساطير في البرازيل أن الأرجنتيني ليونيل ميسي هو بمثابة كابوس حقيقي لمنتخب السامبا في نصف نهائي كوبا أمريكا .

وفي هذا الصدد قال النجم البرازيلي السابق ريفالدو: ” عندما تمتلك ميسي.. كل شيء يصبح ممكنا. يرتفع مستوى ميسي في المباريات الكبيرة، وهو يعرف كيف يرد على التحديات “.

وأضاف فيليب كوتينيو: ” الأرجنتين ستكون خصما صعبا، وبمقدور ميسي صناعة الفارق في أي لحظة “.

وعلق المدافع تياغو سيلفا: ” ميسي هو أفضل لاعب بالتاريخ، هو أصعب من واجهت في حياتي. ولكننا الآن سندافع عن قميصنا ونؤجل إعجابنا به لأيام أخرى “.


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