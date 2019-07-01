مهاجم جالطة سراي يرفض الانتقال للنصر

ماجد محمد(صدى):

أعلن مهاجم فريق جالطة سراي المهاجم السنغالي مباي دياني، رفضه الانتقال من فريقه إلى صفوف نادي النصر، في تطورات جديدة حول مفاوضات النادي.

وأكدت قناة رياضية تركية، أن المهاجم السنغالي قال إنه يريد الاستمرار في صفوف فريقه الحالي جالطة سراي ولا يرغب في مغادرته، لافتًا إلى أن لديه عقد مع فريق جالطة سراي لمدة 4 سنوات.

ومن المتوقع أن توقف إدارة نادي النصر المفاوضات لضم اللاعب خلال الأيام المقبلة، خاصة بعد إعلان اللاعب لموقفه بالإضافة إلى صعوبة الاتفاق المالي.