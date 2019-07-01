أحمد موسى: بعد كأس العالم سأترك كرة القدم لأبقى مع عائلتي

ماجد محمد(صدى):

قال الدولي النيجيري، أحمد موسى، جناح نادي النصر ، هدفي الفوز بمونديال 2022، أريد أن أختم مسيرتي بتحقيق هذا اللقب كلاعب كبير .

وتابع في مقابلة مع صحيفة ” الغارديان ” النيجيرية ، أطمح بالفوز بكأس العالم المقبلة فهي الفرصة الأخيرة لدي، لأنني لن ألعب بعد ذلك كرة القدم إلى الأبد، وسوف أترك مجال كرة القدم بعد 2022 لأبقى مع عائلتي.

ويشارك صاحب الـ 26 عاما مع منتخب بلاده في أمم إفريقيا 2019 بمصر، وضمن منتخب ” النسور ” التأهل إلى ثمن نهائي البطولة، على الرغم من خسارتهم، يوم الأحد، أمام مدغشقر بهدفين دون مقابل في الجولة الثالثة للمجموعة الثانية.

ويعتبر أحمد موسى أول لاعب نيجيري يسجل أكثر من هدف في إحدى مباريات كأس العالم، بعدما أحرز هدفين في مرمى الأرجنتين خلال مونديال البرازيل 2014، وأيضا هز شباك آيلسندا مرتين في كأس العالم 2018 في روسيا.

ويتطلع أحمد موسى إلى الفوز بكأس الأمم الإفريقية للمرة الثانية في مسيرته، بعدما توج بلقب نسخة 2013 في جنوب إفريقيا، لكن منتخب بلاده لم يتأهل إلى بطولتي 2015 و2017، ولكنه يأمل أن يتمكن من الحصول على لقب نسخة 2019 في مصر.