شرطة طهران تبرر واقعة القبض على مراهقة بسبب المسدسات المائية

نايف السالم(صدى):

بعد انتشار مقطع فيديو للشرطة الإيرانية وهي تضرب وتقبض على فتاة مراهقة إثر لبعها بمسدس مائي، حاولت الشرطة تبرير ما حدث في الفيديو.

وكان قد صحفي إيراني، قد لقطات للفتاة وأصدقائها أثناء القبض عليها من قبل الشرطة، إذ كن يلعبن بمسدسات مائية، الأمر الذي أثار استياء واستهجان المجتمع.

وبررت شرطة طهران، الأمر بأن سبب اعتقال الفتاة وأصدقائها، أنهم تطاولوا على أفراد الشرطة ورفضوا الالتزام بالقواعد الأخلاقية العامة.

وفي عام 2011 ، قُبض على العشرات من الأشخاص لقيامهم بتنظيم قتال مسدس ماء شامل في وسط طهران.

في تلك المناسبة ، أدانت ” شرطة الأخلاق ” في طهران الحدث لنشر التفاعلات ” غير المناسبة ” بين الفتيات والفتيان.

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