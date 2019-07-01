بالفيديو.. نجوى كرم تكشف حقيقة عمليات التجميل: ” التهاب وورم “

بيروت(صدى):

كشفت الفنانة اللبنانية نجوى كرم حقيقة العمليات التجميلية التي خضعت لها في وقت سابق على هامش مشاركتها في فعاليات مهرجان موازين في المغرب.

وقالت كرم: إنها تفضل التحدث عن الأمر بصراحة ولا تحب الكذب مشيرة إلى أنها أجرت عملية أنفها لأنها بدأت تشعر بالانزعاج في بعض زاوياه وأنها لم تكن تتنفس بسببه بشكل طبيعي.

وأضافت أنها فعلت ما تفعله كل امرأة تريد تغيير شكلها وأن تصحيح طريقة التنفس لديها كانت ضرورية بسبب طبيعية عملها.

وأكدت أنها خضعت أيضاً لعملية فيلر سببت حدوث التهاب وورم في وجهها وأنه كان عليها الانتظار حتى زوال الأعراض.