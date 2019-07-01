كريم موستا يبدأ سباق جديد من المغرب إلى مكة في 120 يوما

ماجد محمد(صدى):

دخل كريم موستا الفائز بكأس العالم لسباق الماراثون المغربي صاحب الـ 65 عامًا في تحدي جديد لركوب الدراجة لمسافة 8000 كم في أربعة أشهر وعبور 12 دولة من أجل الوصل إلى مكة.

جاء قرار موستا بالانطلاق في رحلة تستمر 120 يومًا يطوف خلالها ثلاث قارات، بعد تشجيع أسرته والآلاف من متابعيه.

وبدأت المنافسة الجديدة ” كازابلانكا- مكة ” يوم السبت 4 مايو من الدار البيضاء، بهدف قطع 100 كم يوميًا عبر إسبانيا وفرنسا وإيطاليا، مرورًا بسلوفينيا وكرواتيا وصربيا وبلغاريا وتركيا ولبنان والأردن والوصول أخيرًا إلى السعودية.

ولفت موستا إلى أن الرحلة الجديدة ، ثقافية لأنها تشهد تنوع البلدان وأيضًا مسعى روحي يتوج بالوصول إلى مكة المكرمة، مؤكدًا أنَّ الذهاب إلى الأماكن المقدسة في السعودية كان بالنسبة له حلمًا سيتحقق قريبًا.

يذكر أن موستا يشارك في هذه المغامرة لجمع الأموال ومساعدة الأطفال الأيتام في بلاده.

و قطع كريم ما يقرب من نصف المسافة بين الدار البيضاء ومكة (أي 3968 كم) عبر إسبانيا وكرواتيا وسلوفينيا وصربيا.