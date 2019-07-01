باحثة أمريكية تكتشف طريقة جديدة للبحث عن الكائنات الفضائية

واشنطن(صدى):

أوضحت باحثة في معهد ماساتشوستس للتقنية الأميركي ” كلارا سوزا سيلفا ” ، أن هناك طريقة جديدة وغريبة للبحث عن الكائنات الفضائية ، تقضي بالبحث عن غاز الفوسفين، وهو غاز سام وشديد الاشتعال وكريه الرائحة .

قالت كلارا ، خلال مؤتمر علم الأحياء الفلكي الذي انعقد في مدينة سياتل الأميركية، إن الكائنات الحية الدقيقة على كوكبنا تنتج الفوسفين في بيئات خالية من الأكسجين، حيث يمكن العثور على آثار هذا الغاز في مياه المجاري والمستنقعات، وجميع هذه المواقع تتمتع بشيء مشترك وهو أن ليس فيها أكسيجين ” .

كذلك يعد النشاط البشري مسؤولا عن إنتاج كميات صغيرة من الفوسفين من خلال تصنيع أشياء مثل المبيدات الحشرية والميتامفيتامينات ، لا يمكن أن تنتج إلا عن طريق الحياة الحيوية

وبينت كلارا أنه يبدو أن أي كمية يمكن اكتشافها من الفوسفين على كوكب خارج المجموعة الشمسية الصخرية المعتدلة لا يمكن أن تنتج إلا عن طريق الحياة الحيوية ، مٌشيره إلى أن الكائنات الفضائية قد تستخدم غاز الفوسفين كوسيلة دفاعية أو للاتصال بغيرها.