إزالة تعديات ومخالفات على أراضٍ في بلدية العمرة الفرعية

علي القحطاني(صدى):

نجح مراقبو لجنة التعديات في بلدية العمرة الفرعية، في إزالة تعديات وإحداثات في المنطقة بالتعاون مع إدارة الضبط الإداري.

وشملت المخالفات ضبط عدداً من المخالفين أثناء تسويرهم أراضٍ وإحداث أبنية بطرق مخالفة وعشوائية على مواقع لا يملكون عليها صكوكاً شرعية.

وفي هذا الصدد أوضح رئيس بلدية العمرة الفرعية، المهندس عمر المالكي إنه تم إزالة ستة أراضٍ مسورة بمساحة إجمالية خمسة آلاف م2، إزالة كلية.

وأزالت لجنة التعديات ببلدية المعابدة الفرعية، عدداً من الأراضي المسورة بحي وادي جليل بمكة المكرمة أيضا.