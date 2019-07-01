دراسة تحذر من تغطية عربة الطفل بقطعة قماش لحمايته من الشمس

أميرة خالد(صدى):

حذر مختصون من تغطية عربات الأطفال بقطعة قماش أو منشفة من أجل حمايتهم من تأثير أشعة الشمس، حيث أن هذا يشكل خطراً على صحة الصغار. والسبب أن هذا الإجراء يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة العربة بشكل ملحوظ.

فيزداد الحر داخلها بشكل تدريجي ومن الممكن أن يتعرض الطفل للانزعاج والاختناق.

وأكدت دراسة سويدية أشرف عليها طبيب الأطفال سفانت نورغن من مستشفى أستريد ليندغرين في استوكهولم أن ذلك يعتبر أكثر خطورة من ترك الطفل في سيارة مغلقة في أيام الحر.