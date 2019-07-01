توفر وظائف لحملة الثانوية بقوات الدفاع الجوي في أربع مدن بالمملكة

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت قوات الدفاع الجوي عن توفر وظائف للمواطنين السعوديين الراغبين في العمل على وظائف بند الأجور ولائحة المستخدمين من حملة الثانوية العامة فما دون في مقر الإدارة العامة للشئون الادارية والمالية بقوات الدفاع الجوي وفروعها (الرياض، وجدة، الظهران، وحفر الباطن) .

وقالت القوات ، أن من الوظائف المتوفرة ، سائق ( الرياض ) ، مراسل ( الرياض – جدة – الظهران – حفر الباطن ) ، معقب ( الرياض ) ، قهوجي ( الرياض ) .

ومن الشروط الواجب توافرها بالمتقدمين : أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ، أن يكون المتقدم حاصل على الشهادة الثانوية وما دون ، وأن يكون المتقدم لديه رخصة قيادة سارية المفعول.

اجتياز الاختبار والمقابلة الشخصية والكشف الطبي ، أن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم عليه بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ، وأن لايكون مفصول من خدمة الدولة.

أن يكون مستعداً للقيام بمهام الوظيفة ، وأن يكون المتقدم مسجل في نظام ( ساعد ) بوزارة الخدمة المدنية.

والتقديم متاح الآن بدأ اليوم الإثنين بتاريخ 1440/10/28هـ وينتهي بتاريخ 1440/11/04هـ.

– للتقديم على هذه الوظائف إرسال السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني التالي: [email protected]