” الطاقة الذرية ” تتحقق من مخزون إيران من اليورانيوم المخصب

نايف السالم(صدى):

أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، اليوم الإثنين، أنه يتم التحقق من مخزون إيران من اليورانيوم المخصب.

وأوضح المتحدث باسم الوكالة، أن مفتشيها يتحققون مما إذا كان مخزون إيران من اليورانيوم المخصب قد تجاوز الحد المسموح به بمقتضى اتفاقها مع القوى الكبرى.

وقال المتحدث في تصريحات له ” نحن على علم بالتقارير الإعلامية المتعلقة بمخزون إيران من اليورانيوم منخفض التخصيب.. مفتشونا موجودون على الأرض وسيبلغون المقر الرئيسي بمجرد التحقق من المخزون ” .