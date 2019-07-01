اللغة الصينية تتصدر برامج التدريب الصيفي

علي القحطاني(صدى):

وصل عدد المسجلين في برامج التدريب الصيفي للغة الصينية 3200 مسجل أساسي وأكثر من 500 مسجل احتياطي، حيث أن الجامعات المشاركة ” جامعة الملك عبدالعزيز، وجامعة الملك سعود، وجامعة جدة، وجامعة الأمير سلطان الأهلية، والجامعة العربية المفتوحة، بالإضافة إلى مشاركة الملحقية الثقافية السعودية بجمهورية الصين، والسفارة الصينية بالرياض ” .

وأكد المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي، أن هناك عددًا من المدربين في اللغة الصينية ومن المتحدثين الأصليين للغة ومن خريجي برنامج خادم الحرمين الشريفي للابتعاث في الصين من الحاصلين على درجة ٤ فما فوق في اختبار اللغة الصينية HSK،

وأضاف: جميع المشاركين في البرنامج من الجامعات ملتزمون بوضع صور تمثل الثقافة الصينية، وقد خصص للمتدربين وقت لممارسة اللغة الصينية مع المتحدثين الأصليين لها بعد الجلسات التدريبية.