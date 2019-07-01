” فلكية جدة ” توضح موعد وصول الأرض فـي أبعد مسافة من الشمس

نايف السالم(صدى):

أعلنت الجمعية الفلكية بجدة، اليوم الإثنين، أن الكرة الأرضية تصل إلى أبعد نقطة ” الأوج ” في مدارها حول الشمس، يوم الجمعة القادم.

وأوضح ماجد أبو زاهرة رئيس الجمعية الفلكية بجدة، أن الأرض ستصل إلى نقطة ” الأوج ” في تمام الساعة الـ1:10 بعد منتصف الليل يوم الجمعة، أي في الـ10:10 مساء الخميس بتوقيت جرينتش.

وأضاف ” أبو زاهرة ” أنه من المفارقات أن الأرض تقع في أبعد نقطة من الشمس في منتصف فصل الصيف بالنصف الشمالي للكرة الارضية، ما يؤكد أن المسافة من الشمس ليست السبب في حدوث الفصول الأربعة.

كما أشار إلى أن الكرة الأرضية تتحرك في مدار دائري الشكل حول الشمس، وبالتالي لا تغيير المسافة بين الأرض والشمس كثيرًا، لافتًا إلى أن هذه السنة ستكون الأرض في أبعد نقطة من الشمس على مسافة 152,104,285 كيلومتر مقارنه بالعام الماضي الذي سجلت خلاله مسافة 152,095,566 كيلومتر.

ويرجع سبب حدوث الفصول الأربعة لميلان محور دوران الأرض البالغ 23,4 درجة، إذ نعيش فصل الصيف الآن بسبب وقوع الأرض في موقع من مدارها، أما عن فصل الشتاء فيميل معظم الجزء الشمالي باتجاه الشمس في حين أن النصف الجنوبي يميل بعيدًا عن الشمس.