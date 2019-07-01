الهلال يتعاقد مع محمود علاء مقابل 5 مليون يورو

نواف السالم(صدى):

تعتزم إدارة نادي الهلال ضم مدافع نادي الزمالك ومنتخب مصر محمود علاء، لتدعيم خط دفاع الفريق وخاصة بعد معاناته دفاعيا خلال الموسم الماضي.

ورصد الهلال مبلغ 5 ملايين يورو، حوالى 100 مليون جنيه مصر، للتعاقد مع محمود علاء ، الذي قدم أداءً مبهرًا مع منتخب بلاده ، في بطولة أمم إفريقيا مصر 2019.

يذكر أن محمود علاء فاز بجائزة أفضل لاعب في المباراة الأولى لمنتخب مصر أمام منتخب زيمبابوى والتي إنتهت لصالح الفراعنة بهدف لنجمه تريزيجيه.

ووفقا لما وردنا فإن إدارة نادي الزمالك، ترفض البت في أي عروض للاعبيها، حتى نهاية شهر يوليو، بنهاية مسابقة الدوري المصري الممتاز، والذي ينافس على لقبه حتى الآن.