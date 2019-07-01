بالفيديو.. لحظة انهيار مها أبوعوف أثناء تشييع جثمان شقيقها الراحل 

القاهرة(صدى):

قامت عائلة الفنان المصري، عزت أبو عوف، بتشييع جثمانه، ظهر اليوم الاثنين، وسط غياب عدد كبير من نجوم الفن في مصر.

وظهر في مقطع الفيديو ابنة عزت أبوعوف المخرجة مريم أبو عوف، وزوجته أميرة أبو عوف، وشقيقته الفنانة مها أبو عوف التي حضرت من المملكة أثناء مرافقتهم لجثمان الراحل.

وكان عزت أبو عوف، توفى فجر اليوم الاثنين، عن عمر ناهز 71 عاما، بعد صراع مع المرض، حيث كان يعاني من مشاكل في الكبد والقلب، وكان يتلقى منذ شهر ونصف العلاج في أحد مستشفيات منطقة المهندسين بالقاهرة.