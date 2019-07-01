” صحة الرياض ” تشارك في فعاليات اليوم العالمي للتوعية بحقوق المسنين

سعيد العجل(صدى):

شاركت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض بفاعلية، في فعاليات اليوم العالمي لحقوق المسنين التي استضافها المستشفى السعودي الألماني أمس الأحد 27 شوال 1440هـ، وذلك من خلال تنظيم عدة أركان توعوية تهدف لرفع الوعي الصحي لدى المجتمع حول المشكلات التي تواجه كبار السن.

وتضمنت مشاركة “صحة الرياض” توزيع المنشورات والكتيبات التي تتناول الإرشادات والنصائح للاهتمام بتلك الفئة الغالية ومساندتهم ومنحهم الاحتواء والعناية نفسيا وصحيا وتقديم سبل الرعاية المناسبة.

ونوهت “صحة الرياض” بما تقدمه وزارة الصحة عبر برامجها المختلفة من رعاية وخدمات صحية لكبار السن، وتعريف افراد المجتمع بها.

وفي هذا الإطار شارك مستشفى المجمعة ومستشفى حريملاء التابعان لصحة الرياض، في الفعاليات التوعوية بهدف تسليط الضوء علي احتياجات كبار تلسن ودور المجتمع للوقوف على حقوقهم في كافة مجالات الحياة

ويؤكد تقرير حول اليوم العالمي للمسنين، أن عدد كبار السن ممن تجاوز السنين بلغ في عام 2012م ٦٠٠ مليون نسمة ويتوقع ارتفاع عددهم بعد خمسين عاما الى مليار مسن .