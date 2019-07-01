نصائح هامة لمواجهة مخاطر اشتعال النيران بالسيارة 

برلين(صدى):

دعت الرابطة الألمانية لشركات مكافحة الحريق قائد السيارة بالحفاظ على الهدوء والقيام بالإجراءات الصحيحة لإطفاء الحريق.

وأوضحت الرابطة أنه لا داع للذعر أثناء القيادة من دخول النار المشتعلة في حيز المحرك إلى المقصورة الداخلية؛ حيث يستغرق هذا الأمر بضعة دقائق، وبالتالي يتعين على قائد السيارة الانعطاف يمينا وتشغيل أضواء التحذير، ثم إيقاف المحرك والخروج من السيارة بعناية مع الانتباه لحركة المرور.

وطالبت قائد السيارة بإطفاء الحريق بواسطة مطفأة الحريق، وذلك برفع غطاء حيز المحرك قليلا للحيلولة دون زيادة اشتعال النار بدخول المزيد من الأكسجين، مع الانتباه إلى أن غطاء حيز المحرك قد يكون ساخنا جدا؛ لذا يجب رفعه بقطعة قماشية أو قفازات

وشددت الرابطة على ضرورة الحفاظ على مسافة أمان بمقدار واحد متر على الأقل عن السيارة في حال احتراق السيارة من الخارج.

وحث الخبراء على اصطحاب مطفأة الحريق بشكل دائم، وأن تكون في موضع يسهل الوصول إليه، بوضعها على سبيل المثال أسفل مقعد قائد السيارة أو في صندوق الأمتعة، مع مراعاة أن تحتوي المطفأة على 2 كجم أو 2 لتر من مادة إطفاء الحريق.