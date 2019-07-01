وظائف لحملة الدبلوم بمجال إدارة المطار بشركة طيران أديل في الرياض وجدة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة طيران أديل عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) ، عن توفر وظائف لحملة الدبلوم بمجال إدارة المطار، للعمل بالشركة بمدينة الرياض، ومحافظة جدة .

وأكدت الشركة ، أن الوظائف المتوفرة بمسمى (مدير خدمات المطار Airport Duty Manager)، في الرياض وجدة .

ومن شروط القبول بها : أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ، درجة الدبلوم مع خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال إدارة المطار ، وشهادات مهنية في المجال، مثل (IATA) أو ما يعادلها.

وأن يكون عمر المتقدم ما بين 25 إلى 45 سنة ، و يمتلك معرفة جيدة في وظائف المناولة الأرضية، والممارسات الموصى بها من قبل اتحاد (IATA)، و(ICAO) والهيئة العامة للطيران المدني.

وقالت الشركة ، إنه لمعرفة الوصف الوظيفي وبقية الشروط وللتقديم من خلال الرابط التالي:

1- مدير خدمة المطار – الرياض (Airport Duty Manager):

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2- مدير خدمة المطار – جدة (Airport Duty Manager):

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