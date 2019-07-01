‏الجبير: ولي العهد أبلغ قادة قمة العشرين ضرورة اتخاذ موقف قوي تجاه إيران

عادل الحربي(صدى):

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية، عادل الجبير، اليوم الاثنين، أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أبلغ قادة قمة مجموعة العشرين ضرورة اتخاذ موقف قوي تجاه إيران.

وأوضح عادل الجبير، أن ولي العهد شدد على ضرورة عدم السماح باستمرار السياسة العدوانية الإيرانية؛ فيما شارك ” الجبير ” في جلسة نقاش نظمها معهد اقتصاديات الطاقة الياباني في العاصمة طوكيو.

واستعرض ” الجبير ” ، أبرز محطات زيارة ولي العهد لليابان، وآفاق التعاون بين البلدين الصديقين وفق الرؤية السعودية اليابانية 2030، وخاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية.