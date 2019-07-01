بالصور.. حقيقة الجسم الغريب الذي انفجر شمال قبرص

نيقوسيا(صدى):

سقط جسم غامض فوق شمال قبرص مساء أمس الأحد، وتسبب في انفجار قوي، تزامنًا مع قصف إسرائيلي لمواقع في محيط العاصمة السورية دمشق ومدينة حمص، ولكن ليس هناك ما يشير إلى وقوع إصابات.

واشتبهت السلطات أنَّ الانفجار وقع نتيجة لتحطم طائرة بدون طيار، أو بسبب سقوط قذيفة أو صاروخ، وهناك بعض الدلائل التي تشير إلى أنَّه قد يكون الصاروخ مصدره سوريا.

ولكن، أوضح مسؤولون قبارصة أنَّ تقييمات النتائج الأولية تشير إلى أنه صاروخ روسي الصنع، وهو جزء من منظومة دفاع جوية، تم إطلاقه خلال تفعيل منظومة الدفاع السورية أمس ضد غارة جوية، فسقط الصاروخ على قبرص.