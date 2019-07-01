حماية الأطفال وتذكر النعم.. نصائح تساعدك في النجاة بزواجك

متابعة- أميرة خالد(صدى):

قدم خبراء في العلاقات الزوجية ، نصائح هامة تساعدك في التعامل السليم وقت أزمات الزواج .

ومن هذه النصائح :

إبحثي عن مستشار علاقات زوجية : بينما تكافحين مزيج من المشاعر السلبية، وتواجهين القرارات، تكونين بحاجة إلى مكان آمن للتعبير عن آلامك والحصول على تعليقات مفيدة، هذا هو دور مستشار العلاقات الزوجية.

لا تخبري الجميع : فالحديث عن مشاكل زواجك إلى الكثير من الأشخاص، يعقد الأمور مع زوجك أكثر، خاصة إذا كان من يعرفون هم الأهل .

حماية أطفالك : قومي بحماية أطفالك قدر الإمكان بإبعادهم عن تفاصيل النزاع الزوجي، حيث أن هذه التفاصيل المزعجة تثقل كاهلهم وتؤلمهم وتسبب لهم أضراراً نفسية على المدى الطويل، وتجعل استرداد السلام الأسري في منزلك مهمة أكثر صعوبة.

ركزي على نعمة والحكمة : البحث عن النعمة بمعنى أن تبحثي عن النعم الموجودة في زوجك أو زواجك، لتجدي منها طريقاً للتسامح والإصلاح، أما الحكمة في البحث عن الأسباب وراء ما حدث، لضمان عدم تكرار هذه الأزمة مرة أخرى.