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للمواطنين فقط.. شركة آرلا للأغذية تعلن عن وظيفة تقنية شاغرة

للمواطنين فقط.. شركة آرلا للأغذية تعلن عن وظيفة تقنية شاغرة
فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة آرلا للأغذية عن توفر وظيفة شاغرة بمجال التقنية لحملة البكالوريوس من المواطنين فقط ، وذلك بمسمى (مُحلل أعمال تقنية المعلومات IT Business Analyst) .
وأوضحت الشركة أن الشروط المطلوبة هي :
– درجة البكالوريوس في تقنية المعلومات أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن 5 سنوات في تقنية المعلومات منها سنتين في تحليل الأعمال.
– إجادة اللغة الإنجليزية.

وأكدت الشركة أن التقديم متاح بدءً من اليوم الإثنين الموافق 2019/07/01م وينتهي عند الإكتفاء من العدد المطلوب ، وذلك على الرابط التالي – بعد إنشاء حساب بموقع لينكد إن – : هنا


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