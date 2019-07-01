” الإسكان ” توضح كيفية إلغاء حجز المنتجات

نايف السالم(صدى):

أكدت وزارة الإسكان، أنه يمكن إلغاء حجز منتج من منتجاتها السكنية بعد دفع رسوم الجدية، موضحة الإجراءات المطلوبة لذلك.

وأوضحت “ا لإسكان ” في ردها على استفسار مواطن، قائلة إنه يمكن الإلغاء غن طريق خدمات المستفيدين المتوفرة في فروع الوزارة، والتي يمكن معرفتها من خلال الرابط التالي

وتتمثل منتجات الإسكان في ” فيلا، تاون هاوس، أرض منحة بدون مقابل مالي، البناء الذاتي لمن يملك أرض، ومبادرة الشراء من السوق “.

ووجه مواطن استفسارًا إلى وزارة الإسكان، بشأن إمكانية إلغاء حجز منتج بعد دفع رسوم الجدية والإجراءات المطلوبة لذلك الأمر.

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