وظائف شاغرة بمجال الحاسب الآلي والموارد البشرية في تكافل الراجحي

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة تكافل الراجحي للتأمين بالتعاون مع صندوق (هدف) من خلال البوابة الوطنية للعمل (طاقات) عن توافر 6 وظائف إدارية وتقنية شاغرة للرجال، للعمل بالشركة بمدينة الرياض.

وأشارت إلى أن الوظائف المتاحة هي أخصائي موارد بشرية (العدد 3 وظائف – للرجال) بشرط الحصول على درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في الموارد البشرية، وصف التدريب (تنفيذ أنشطة الموارد البشرية داخل المنشأة أو وحدة العمل، وتقديم الخدمات المطلوبة، بما في ذلك خدمات التوظيف والتدريب وإدارة الأداء).

ولفتت إلى حاجتها لمطوّر برامج (العدد 4 وظائف – للرجال) بشرط الحصول على درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في الحاسب وتقنية المعلومات، وصف التدريب (تصميم حلول البرامج وتطويرها وتثبيتها وصيانتها حسب متطلبات العملاء).

وأوضح أن التقديم متاح الآن بدأ اليوم الإثنين بتاريخ 2019/07/01م، من خلال الرابط التالي:

1- أخصائي موارد بشرية (العدد 3 وظائف – للرجال): هنا

2- مطوّر برامج (العدد 4 وظائف – للرجال):

هنا