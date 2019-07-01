سفير المملكة لدى الأردن يستقبل السفير الإيرلندي

سعيد العجل(صدى):

استقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن سمو الأمير خالد بن فيصل بن تركي في مكتبه اليوم، السفير الإيرلندي فنسينت اونيل والمعين حديثاً لدى المملكة الأردنية، وجرى خلال هذه الزيارة التباحث حول تعزيز سبل التعاون في كافة المجالات والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الصديقين.

ورحب سموه بتولي سعادته منصبه الجديد متمنياً له التوفيق والنجاح في مسيرته الدبلوماسية، معرباَ عن اعتزازه بمستوى العلاقات المتينة التي تجمع بين البلدين، والذي ينبع من حرص المملكة العربية السعودية الدائم في التواصل مع جميع دول العالم.