بالفيديو.. هيئة الطيران تكشف حقيقة الخطوط البيضاء الصادرة من الطائرات

عادل الحربي(صدى):

نشرت الهيئة العامة للطيران المدني ، مقطع فيديو يوضح حقيقة الخطوط البيضاء التي تظهر خلف الطائرات التي تحلق على ارتفاعات عالية في السماء ، حيث يعتقد البعض أنها تحدث بسبب غاز ” الكيمتريل ” الذي يستخدم لتفريق السحب، ويعتقد آخرون أنها للرحلات الدولية لتمييزها عند الدخول للدول.

وقالت الهيئة ، إن الخطوط البيضاء تنتج بسبب ما يخرج من عوادم الطائرات من أجسام صلبة وبخار ماء، حيث يتكثف ما حول هذه الأجسام بسبب درجة الحرارة المنخفضة، ما يؤدي لظهور هذه الخطوط البيضاء التي تعرف بـ ” خطوط التكثف “.