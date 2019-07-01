أهم المعلومات عن موعد ومكان مقابلة المرشحين للوظائف التعليمية

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت وزارة التعليم، اليوم الاثنين، عن روابط المقابلات الشخصية لإدارات التعليم المختلفة، والمراكز التابعة لها، وموعد ومكان حجز المقابلة للمرشحين للوظائف التعليمية.

ومن بعض الإدارات:

1- إدارة التعليم بمنطقة الرياض: هنا

2- إدارة التعليم بمحافظة الخرج: هنا

3- إدارة التعليم بمحافظة شقراء: هنا

4- إدارة التعليم بمحافظة القويعية: ‏تحقق من إدارة تعليم القويعية هنا

5- إدارة التعليم بمحافظة الدوادمي: ‏تحقق من إدارة تعليم الدوادمي هنا

وأشارت الوزارة، إلى أن لمعرفة بقية التفاصيل عن كل الإدارات؛ يرجى زيارة حساب كل إدارة على موقع التدوين الصغير ” تويتر”؛ حيث يتوفر عليه كافة المعلومات التي ترغب في الحصول عليها.

وكانت وزارة التعليم، قد أعلنت أمس الأحد، عن أسماء المرشحين والمرشحات للوظائف التعليمية 1440 وذلك بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية وهي: هنا

؛ بينما أسماء المرشحات: هنا