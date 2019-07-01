يوفنتوس ينقذ لاعب باريس سان جيرمان من عذاب القطريين

نواف السالم(صدى):

تعرض اللاعب الدولي الفرنسي أدريان رابيو، للظلم من القطري ناصر الخليفي، مالك نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، بعدما أصر اللاعب على رفض تجديد عقده مع النادي الباريسي والرحيل إلى نادٍ آخر، هربًا من جحيم القطريين.

واستقبلت تورينو، أدريان رابيو، أمس الأحد، لإتمام صفقة انضمامه إلى نادي يوفنتوس الإيطالي بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان؛ حيث سيلتحق بالفريق بعدما يجتاز الفحوصات الطبية الروتينية التي من المقرر أن يخضع لها اليوم الاثنين.

وكانت قد اندلعت أزمة رابيو مع باريس سان جيرمان، بعدما عرضت الإدارة القطرية للنادي، في شهر ديسمبر الماضي، على اللاعب تجديد عقده، غير أنه رفض كافة المحاولات للتوقيع على عقد جديد؛ لتمارس عليه ضغوطًا ضخمة.